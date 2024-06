Alizzz: "He vivido lo que es ser Estopa"

Que Alizzz es un ente musical en todas sus facetas es algo que no sorprende a nadie. Un artista capaz de cantar, componer, producir… Cualquier aspecto que se pueda relacionar con este arte lo domina este catalán y, por ello, ha revelado en Cuerpos especiales todos los detalles de su último álbum, Conducción temeraria, y su experiencia al producir el remix de Del revés, la canción en la que colabora con Estopa.

Sobre el primero y más personal de los proyectos, Cristian Quirante Catalán, nombre real del artista, ha explicado que Conducción temeraria es “una declaración de intenciones (...) Es un estilo de vida, la temeridad, y me siento bastante identificado en lo personal, amoroso…”.

Una circunstancia que lleva a Alizzz a “no racionalizar mucho las cosas”, confesando incluso que “si no fuese por las entrevistas no tendría discurso; hago eso porque me sale asi”.

Conducción temeraria resulta una compilación que lleva a cabo, prácticamente, una oda al amor. “Parece un poco más poético (...) Todas las canciones son de amor, sobre las diferentes formas de verlo, pero creo que sigo siendo el mismo desastre que en el primero”, ha explicado.

Un disco de diez canciones en las que ha colaborado con artistas de la talla de María Arnal (Despertar), Renaldo y Clara (No usé), Cuco (Solos tu y yo) o Conociendo Rusia (En tu casa o en la mía), que ya estuvo en Cuerpos especiales hablando de esta colaboración.

Sobre su último trabajo publicado, el remix de la canción de Estopa Del Revés, Alizzz ha revelado sentirse muy orgulloso de haber “vivido lo que es ser Estopa”. “Imagínate ser Estopa por su barrio…” ha explicado a modo de imagen conceptual a Eva Soriano y Nacho García.

“Yo les quise hacer todo el disco, pero no me dejaron”, ha recordado, demostrando el respeto que profesa a los de Conrnellá. “El disco sonaba tan Estopa y esta canción sonaba más a mí… Y dijeron que querían sacarla, pero no podían meterla en el disco”, así que optaron esta fórmula del single ya que los hermanos Muñoz estaban igual de contentos que el productor del resultado. “Se la envié y a los 20 minutos me escribió David: Vente a comer que te quiero dar un abrazo”, ha recordado.