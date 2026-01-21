Amparo Llanos desvela que habrá una película sobre Dover por el aniversario de 'Devil came to me'

Amparo Llanos aterriza en Cuerpos especiales para hablar de su primer libro, Afectuosamente tuya, Jane Austen , un recopilatorio de cartas traducidas de la escritora británica. Pero, además, la integrante de Dover también habla de las próximas celebraciones de discos del grupo de rock.

Esta escritora de finales del siglo XVIII y XIX está detrás de obras como Orgullo y prejuicio, Sanditon, Sentido y sensibilidad... Una infinidad de publicaciones que ensanchan la belleza de la literatura.

Y la invitada del anti-morning show ha hablado sobre su publicación de la británica. "Yo lo único que he hecho ha sido traducir a Jane Austen. De momento soy una aprendiza y no me doy el título de escritora". "Creo que es la mejor escritora/ escritor junto a Cervantes", ha admitido la invitada, ensalzando su figura como novelista.

De Dover a traducir correspondencia

"He sido fan de Jane Austen muchísimos años", ha explicado la artista como la primera vez que la leyó fue a los 30 años. "Me dejó deslumbrada y desde entonces leo sus novelas cada X años", ha confesado, dejando claro que la leería incluso más.

La obra de Austen se ha adaptado numerosas veces al cine, algo que le parece bien a Amparo Llanos, pero ella anima a leer su obra. "Se la lee que da gusto", ha insistido la integrante de Dover. "Si disfrutas una película como Fuera de onda, vas a disfrutar Emma", ha comparado la invitada del anti-morning show.

La artista ha traducido cartas de la escritora para lanzar su novela: "Me apetecía que el público leyera las cartas en las que Jane habla con mucho orgullo de la publicación de Sentido sensibilidad o cuando le mandan los primeros libros de Orgullo y Prejuicio. Ella está emocionadísima […] y me apetecía que vieran esa faceta suya de escritora con ganas de publicar".

A su vez, también quería que la vieran en su cotidianidad, comprando algo para su vestido cotilleando con su hermana, algo que hace que se la pueda conocer mejor.

Pese a los 300 años del nacimiento de Jane Austen, Amparo Llanos considera que para los lectores actuales su obra es "ese lugar feliz, ese mundo refugio de una vida en la que sabes que Jane Austen va a hacer buena para sus protagonistas [...] Además, ella es de las pocas que sabe contar la verdad de la condición humana desde las situaciones cotidianas".

Una película sobre Dover

Se cumplen 25 años del disco de Dover I was dead for seven weeks in the city of angels, y Amparo Llanos ha descartado una reunión: "Que vayamos a hacer algo los Dover no, no nos vamos a juntar. Pero va a haber cosas, como por en ejemplo en septiembre. que en la biblioteca Eugenio Trías va a haber un homenaje al disco".

Con el 30 aniversario de Devil came to me en 2027 también habrá "muchas cosas", como un documental, un libro y una película. "La película tiene una protagonista adolescente y en su vida está Dover muy fuerte. El director va a hacer una película que tiene una pinta maravillosa".