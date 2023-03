Ana Guerra cuenta qué verso eliminó de su canción 'Si me quisieras' para no ofender a Joaquín Sabina

Ana viene dando guerra de buena mañana. Vale, pedimos perdón por el chiste, no hay excusa, pero es que el madrugón siempre pasa factura. Menos mal que la cantante ha llegado al estudio irradiando luz y buena energía, igual que su nueva canción Si me quisieras.

Aunque tiene un ritmo muy vitalista y contagioso, lo cierto es que la letra habla de nostalgia y desamor. Ana Guerra la compuso además con la intención de homenajear a varios artistas como Pablo Milanés, Chavela Vargas o Luis Eduardo Aute, a los que menciona en su letra. La tiene escrita desde 2019.

"Es la única canción que tenía compuesta, ahora me tocará trabajar. Tenía varias opciones compuestas y ninguna me vibraba como esta, llevaba tiempo guardada, estaba esperando su momento y ya ha llegado", dice la cantante, que reconoce que ha cambiado y evolucionado mucho desde que se dio a conocer.

La letra de Si me quisieras está llena de referencias a otros artistas como Silvio Rodríguez, Dalí y Gala o la citada Chavela.

"Son personas que admiro un montón, Chavela se declaró lesbiana en tiempos complicados... Llevaba armas, fumaba puros. Gala y Dalí tienen una historia de amor muy bonita... Y a los cantantes les admiro un montón. Tuve la suerte de conocer a Aute y me dijo que era mi padrino musical, me incitó a seguir mi sueño, fue antes de que yo me dedicase a esto de manera profesional", cuenta la artista canaria antes de comentar que la frase de Pablo Milanés la introdujo en el último momento por que aunque su idea era citar a Joaquín Sabina pero al final se echó para atrás.

"Creo que se podía enfadar conmigo si le hacía esa referencia y quería hacer un homenaje bonito, le admiro mucho", explicaba Ana Guerra segundos antes de confesar cuál fue el verso que eliminó de Si me quisieras para no ofender al cantautor de Úbeda.

Decía:

Si me quisieras

como Aute al salir el sol

como Silvio al unicornio

y Sabina al ron"

Lo que sí que es cierto es que esta canción es la primera que llega desde su último disco, La luz del martes, porque Ana Guerra no busca ir subirse a las tendencias. "Voy a contracorriente contra el fast music, no tengo esa capacidad de componer como churros, mi música es muy orgánica y no va programada por ordenador. Yo si quiero un violín tengo que buscar a alguien que toque el violín", explica la artista.

Está un poco desencantada con la pérdida del romanticismo musical, ese hábito de antaño de comprar discos y singles en formato físico. "Al final iré sacando canciones y probablemente haya un recopilatorio con alguna canción nueva, pero como la industria se ha vuelto un poco loca...", asegura Ana Guerra, que va sin prisa pero sin pausa con una carrera que ya empezó en hace seis años.

Ganadora de El Desafío

Tenemos que hablar con Ana de El Desafío porque básicamente ha sido la ganadora de la tercera edición del programa de Antena 3 presentado por su amigo Roberto Leal. "Me encantaría poder llevarlo en el bolsillo, ha sido a una persona que ha estado en los momentos más importantes de mi vida", apunta la canaria, que quiso compartir el premio con su compañero Jorge Blanco.

"Sin sus puntos no hubiese ganado, yo jugué en pareja con él en la final. Se reparten 15.000 euros entre dos y hay mucha gente que lo necesita", explica la cantante. Nunca antes de su participación en el Desafío había probado con el ballet, disciplina que la hizo ganadora. "Pido perdón a la gente del ballet porque si hablamos de tecnicismos me faltaba mucho, pero me puse las puntas el lunes por primera vez y grabamos el viernes", explica.

"Estuve sin pies dos meses después", reconoce antes de confesar que las peores pruebas fueron el violín, el ballet y hacer gimnasia rítmica a dúo con Almudena Cid. Su favorita fue tocar una canción de Avicci con botellas.