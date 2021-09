Ana Guerra: "Todo el mundo debería vivir el amor sin miedo, sin que le escupan"

Fue el martes 13 de octubre de 2020 cuando nació Luz de martes, el nuevo disco de Ana Guerra, un proyecto que rompe con su carrera anterior y que llegó en plena crisis de ansiedad.

Ana Guerra, que siempre ha confesado que el confinamiento del coronavirus le pasó factura a su salud mental, tenía otro disco preparado para lanzar ero aquel martes 13 decidió guardarlo en un cajón.

"Mi vida cambia y mi música cambia conmigo", pensó la artista, que el jueves 15 tenía una reunión para hablar de aquel otro disco que no era su luz.

La tarde que cambió su vida

"Fue casual, esa mañana me desperté superfeliz pero no sabía que iba a pasarme lo que me pasó por la tarde", ha contado este viernes a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales. "Tenía mogollón de ansiedad y quedé con mi guitarrista Sergio y su mujer para tocar unas cosas que teníamos que grabar. Después iba a ir al gimnasio pero me paralizó la ansiedad", ha contiuado.

Esa crisis le sirvió de impulso para saber qué tenía que que cambiar. Al final aquella reunión se transformó en una cita para dar la vuelta a su música y su vida. Ahí nació el que se podría decir es el disco más adulto de Ana Guerra.

'Seis' y 'Qué sabrán', dos canciones clave

De Luz de martes hay dos canciones clave para Ana Guerra.

Seis es una de ellas. La compuso en julio, solo en 40 minutos. Fue algo así como una casualidad.

"No me estoy tirando el pisto porque esto nunca me pasa. Y luego de las 3 de la tarde a las 10 de la noche no separé el culo del piano, y vino Roi a ayudarme", ha explicado sobre esta canción que recoge su identidad.

La otra canción clave del disco es Qué sabrán, una canción de apoyo al colectivo que lanzó 48 horas para para que el foco se centrase única y exclusivamente en su mensaje.

"Tenemos que acabar con los ataques homófobos. No soy una abanderada porque dada mi condición sexual he sido una privilegiada siempre a todas las personas que me han reducado he aprendido muchísimo. Ojalá todo el mundo pueda vivir como yo he vivido el amor, sin miedo, sin que me escupan, con la mayor de las libertades", ha añadido la artista, que ha aprendido mucho con este tema, que recoge experiencias de gente del colectivo.

No sin mi terapia

Ana Guerra ha vuelto a insistir en la importancia de cuidar la salud mental, tanto que ha reconocido que no se salta nunca la terapia.

"Es una vez a la semana. Hay que respetar esa hora salga el sol por donde salga", ha dicho la cantante, que el día de la terapia no acepta entrevistas fuera de Madrid.

Es consciente que debe todo a su psicóloga, Gloria, y que sin este seguimiento nada sería igual. "Yo sin la terapia no hubiera podido sacar este disco", asegura la artista.