El vídeo en la ducha de Ana Guerra que está causando cachondeo en Twitter

Ana Guerra está promocionando Tik Tak, su nuevo single. Para ello, ha lanzado un challenge a través de TikTok para imitar la parte final del videoclip del tema, en el que la artista se despoja de su ropa, su maquillaje y su peinado y se pone a bailar bajo la lluvia.

Para que todos puedan hacerlo, la opción que ha planteado la artista canaria es bien sencilla; basta con meterse dentro de la ducha mientras suena la canción.

"Era esto jajaja ¿os atrevéis?", ha escrito junto al vídeo. Y acostumbrados a los complejos retos que se proponen en TikTok, meterse en la ducha y abrir el grifo les ha parecido a muchos usuarios algo tan simple que ha generado un buen número de comentarios llenos de humor.

"Lo siento pero no. No llevo 25 años sin ducharme ni lavarme como para ceder por un reto. No no no. Lo siento pero no. No", "A ducharnos? No sé tú pero yo suelo hacerlo todos los días", "Tía pero qué loquíisma! ¿Cómo te vas a mojar el pelo?" o "Perdona pero no puedes decirle a la gente que se duche. Qué pasaría entonces, ¿desaparecerían tods ls otakus?", son algunos de los muchos mensajes que pueden leerse, y tampoco han faltado memes:

Esto seríamos todos los que no somos tú 😅 pic.twitter.com/wjdu6hRU7J — Sandra 🌙🥐 🕰️ (@imagiSna) June 7, 2021

Aunque no todo han sido bromas, también han habido las que se han atrevido a hacer el challenge: