Canco Rodríguez: "Me desnuqué escuchando Nirvana en un bar, acabé con un esguince de cuello"

Alberto Casado y Rober Bodegas charlan con el actor Canco Rodríguez , que estos días interpreta en los Teatros Luchana la obra 'El Rock and Roll ha muerto'. Además, acaba de ser padre... ¡Y tenemos que preguntarle si ha dormido lo suficiente!

Hace solo dos meses que Canco Rodríguez se ha convertido en padre y aunque parece que está bastante descansadito, el actor da el callo en casa siempre que hace falta. Alberto Casado y Rober Bodegas lo corroboran, ya que cada vez se lo encuentran menos de cañas. "Por la noche uno va sin careta y por el día se la pone", bromea.

El actor comienza la entrevista contándonos una anécdota muy curiosa del día de su comunión. "Cantaba una canción de Perales con una compañera de clase, y ella no dijo su frase, dijo la mía, y el error pareció mío, pero fue de ella", explica el intérprete, que ha aprovechado el momento para redimirse.

Canco Rodríguez lleva desde finales de agosto con la obra 'El Rock and Roll ha muerto' en los Teatros Luchana. "Cuando cumplí 40 años, hace 4 ya, me dije que quería hacer la obra de teatro de mi vida. Estos años escribí el guion, es una historia de el rock and roll desde los 50 hasta la actualidad, y lo trenzo con mi propia vida, desde que quise ser actor y todo esto", asegura.

Con ese título, ¿cree que el rock and roll ha muerto? "El rock and roll no ha muerto, morimos nosotros", señala el artista, que explica que parece que cada vez que termina una década termina también ese rock. "Estamos deseando que Las Ginebras lo resuciten".

Canco Rodríguez se confiesa como un gran fan, tanto que se metía en pogos y en las primeras filas de todos los conciertos. "Me desnuqué escuchando Nirvana en un bar, acabé con un esguince de cuello", desvela.

'Privacidad' de James Graham es otra de las obras en las que Rodríguez está sumergido. "Haremos teporada en el Marquina, es una superproducción", asegura. "Es muy interactiva, le pedimos al público que haga cosas con nosotros con el móvil", explica el joven.

Puedes ver a Canco Rodríguez en el minuto 22:

