Carles Tamayo recuerda cuando le pillaron infiltrado en una secta: "Me cagué vivo"

"Estamos flipando con el documental", así han recibido Eva Soriano y Nacho García a Carles Tamayo en su primera visita a Cuerpos especiales, donde ha contado todos los detalles relacionados con Cómo cazar a un monstruo, la miniserie documental en la que investiga los abusos a menores de Lluis Gros.

"Él me pide que le haga un documental a lo largo de dos años", ha explicado Tamayo sobre el comienzo del proyecto. Una tarea que, en un principio, le "daba asco" ya que el joven había tenido contacto con Gros durante el tiempo en el que el pederasta regentaba el cine de su ciudad natal, El Masnou. "Me daba repelús, me sentía engañado", ya que durante el los años en los que este hombre cometía sus abusos "estaba muy bien infiltrado en la sociedad", ya que para todo sus vecinos "era una persona maja".

Sin embargo, fueron los ánimos de algunos de los afectados con los que contactó durante el rodaje lo que supuso el impulso necesario para intentar destapar la verdadera personalidad de este oscuro personaje. "Yo al verdadero Lluis le he conocido haciendo el documental", ha indicado, explicando que durante los "siete meses grabando su vida cotidiana" ha encontrado la cara real de Lluis Gros.

Se trata de el proyecto de mayor repercusión de Carles Tamayo hasta la fecha (disponible en Prime Video), aunque también se ha hecho famosos por sus infiltraciones en sectas como la del Palmar de Troya, una estafa piramidal relacionada con criptomonedas o grupos de ayahuasca.

De hecho, el periodista ha recordado una ocasión en la que fue descubierto por uno de los miembros de estos grupos de consumo de droga. "Me vino un tipo por detrás y me dijo: se quién eres, y me cagué vivo".

Una trayectoria documentalista con la que quiere conseguir su sueño de la infancia. "Mi objetivo en la vida es ser director de cine y hacer una peli; si es de animación, mejor", ha explicado, aunque tampoco parece que le corra prisa ya que se pone como fecha para ese proyecto "igual dentro de 15 años”.

No se trataría de su primer trabajo en la materia, ya que ha confesado que su primer proyecto fue Los Golipildis, una película de animación en stop-motion con muñecos de plastilina hace unos 15 años. "Fue todo el verano para hacerlo", ha recordado entre risas.

