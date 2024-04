Carlos Baute, en apuros antes del rodar el vídeo de 'Muy loco': "Me dio una reacción alérgica"

Muy loco es el nombre del nuevo single de Carlos Baute, una "bauchata" para cuyo videoclip ha contado con la colaboración de grandes amigos de la profesión.

Carlos Vives, Paz Padilla, Marta Sánchez, Florentino Fernández, Santiago Segura y José Mota se apuntan a las clases de baile de este cantante reconvertido a profesor de bachata.

"Son amiguetes, hemos compartido mucho", cuenta Baute. "Fue una cosa bastante improvisada. De repente me cambiaron el día de rodaje, me quitaron la localización, teníamos solo un día para rodar... Todo mal", recuerda. La solución fue que mandasen un pequeño vídeo casero bailando de manera improvisada.

Pero los contratiempos no quedan ahí. Astrid Klisans, su mujer, le recomendó que la noche antes del rodaje que utilizase una mascarilla especial para lucir una buena piel, pero el resultado fue todo lo contrario.

"Me quedé dormido con la mascarilla y amanecí con unas pelotas... Me salieron bolsas, tuve una reacción alérgica", desvela. "Me vi las ojeras y dije 'pero esto qué es', todas las tomas mías fueron a distancia, no aguantaba un plano americano", añade.

Cómo abrir una maleta, una cerradura... Baute es, como todo hijo de vecino, un usuario de tutoriales muy asiduo. Alucinó a descubrir que los candados no valen para nada porque con un bolígrafo desmontas una cremallera, y de piedra se quedó cuando un cerrajero le cobró 300 euros por abrirle una puerta con una radiografía.

Este año, el artista celebra sus 30 años de carrera con la gira Puño y Letra, con la que recorrerá España y Latinoamérica. "Voy a cantar canciones de mi folclore venezolano, yo empecé con la percusión y los ritmos venezolanos en 1994 y en España nunca me han escuchado cantar eso", cuenta el artista sobre este "paseo musical" con el que recorrerá sus 12 discos de estudio.

