Carlos Baute: "Yo no quiero que mis hijas canten letras duras, yo prefiero metáforas"

Hace más de 20 años que Carlos Baute empezó una carrera musical que continúa con el estreno de Espiral, el nuevo EP del cantante venezolano. Hay reggaeton, pop, merengue y hasta ballenato. "Pero me faltó una salsa que dejé para el próximo disco, quedó pendiente", cuenta el artista, que lleva por bandera eso de que la vida hay que tomársela "tranqui".

Llevaba cuatro años un pelín apartado de la música y las grandes giras, ya que se comprometió con su mujer a criar a sus hijos y no estar ausente hasta que "quitase el último pañal". "Ha pasado volando, ha sido entretenido, no es que haya descuidado muy carrera, pero sí la parte internacional, y ahora ya he vuelto a viajar", explica.

Su historia en la música está marcada por éxitos como Colgando en tus manos, Te Regalo o Quien te quiere como yo. Es consciente de que los sonidos, los ritmos y hasta las letras han cambiado mucho, pero él se queda con los clásicos. "Yo no quiero que mis hijas canten letras duras, yo prefiero metáforas", dice poco antes de cantar la canción de Juan Luis Guerra Burbujas de amor.

El cantante ha declarado que lo más importante es vivir el presente porque "el pasado da depresión y el futuro ansiedad". "Lo leí en algún lado y tiene toda la razón, la idea es vivir lo que estás viviendo ahora, el presente", dice.

Un buen ejemplo de esto es el inesperado éxito que Baute consiguió con su colaboración con Marta Sánchez. Colgando en tus Manos llevaba terminada un par de años y siempre la había descartado, sin saber que se convertiría en uno de sus grandes hits. "La canción la compuse en 2004 y la saqué en 2009, antes de lanzarla saqué tres discos y nunca la metí", recuerda.

En Espiral, este nuevo EP, se incluye Coco, una unión musical con Zzoilo y que surgió tras su fortuito encuentro en una cena. Su conexión fue tal que no se resistieron a grabar juntos.