Pequeños dramas, grandes soluciones
Carmen Romero y el minidilema de qué hacer si nos invitan a un cumpleaños un poco lejano
Carmen Romero vuelve una semana más para resolver esos minidilemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. ¿Qué hacer si nos invitan a un cumpleaños de alguien poco conocido? ¿A qué hora llevar? ¿Cómo comportarnos? ¿Qué podemos regalarle? La colaboradora de Cuerpos especiales tiene la respuesta para esta y otras preguntas.
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