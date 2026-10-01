Carmen Romero recupera la historia del trabajo remunerado para que pienses en ella la próxima vez que te caiga mal tu jefe
¿Cómo fue la reunión en la que se inventó el trabajo remunerado? Carmen Romero se lo imagina y lo cuenta en el especial VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha grabado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). "Es encarcelarte voluntariamente por unas monedas", ha dicho entre risas para luego buscar una definición más bonita: "Vender tu fuerza de trabajo por un dinerito".
El trabajo remunerado ha cambiado desde sus inicios y, con la Revolución Industrial, llegó la reunión que cambió el futuro laboral del mundo con Jack como protagonista. Él fue quien ideó cambiar tu tiempo por dinero para luego cambiar tu dinero por cosas que te ayuden a olvidar donde se ha ido tu tiempo.
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Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.