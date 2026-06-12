Carminho habla de su colaboración con Rosalía en 'Memória': "Cuando escribí le letra me acordé de ella"

Artista internacional y referente mundial del fado. Con estas palabras han dado la bienvenida a Cuerpos especiales a Carminho, la artista portuguesa que ha hecho un alto en su gira para hablar con Nacho García y Lalachus de su último disco Eu Vou Morrer De Amor Ou Resistir.

"Fado es mi lenguaje, es como hablar portugués. Es la manera en que me intento expresar. Mi bolígrafo", ha dicho sobre este género musical que define como "poesía cantada". "Muchos dicen que es triste pero la tristeza también es bella. Además no es tan triste", ha apuntado la intérprete sobre su música que se entiende pese a no saber portugués. "Aunque tú no entiendas lo que estamos diciendo, como la intención es interpretar las palabras, alguna cosa sientes", ha apuntado.

La artista podría definirse como una embajadora del fado a nivel internacional pero ella prefiere quitarle peso a ese papel. "La responsabilidad es algo que es pretencioso", ha apuntado. "La tengo conmigo misma, con mi banda y con mi equipo. Intento hacer lo que creo que es verdadero", ha reconocido la cantante sin querer asumir este peso. "Me importa pero al mismo tiempo no puedo cargar con todo".

Eu Vou Morrer De Amor Ou Resistir es una de las canciones del disco que, como todos los temas, nace de "un dramacito". "Todo lo que es abordar lo que sientes y te pasa siempre tiene profundidad y va a tocarte. La superficialidad de los sentimientos a veces no te toca", ha señalado la intérprete que expone en esta canción (y en este álbum) sentimientos ambiguos.

"Yo pienso que tengo más dudas que certezas y para mí la ambigüedad es uno de los temas del disco", ha señalado la cantante que se inspira en muchas voces femeninas en este trabajo, las que le abrieron camino y entre las que está su madre.

El fado atraviesa un gran momento despertando el interés de cada vez más gente joven. "El fado es un lenguaje que está vivo, que está evolucionando y creo que los artistas siempre deben ser contemporáneos, pensar en el tiempo de hoy y con eso hacer su objeto artístico", ha dicho la cantante, que compone desde la curiosidad: "A mí me encanta mirar las fronteras del género, dónde están, porque son difíciles de definir y subvertir la idea de servicio de cada instrumento. Y luego introducir algunos sonidos e instrumentos que me encantan y que para mí tienen mucho que ver con el fado. No es para cambiarlo, es para continuar haciéndolo".

Carminho y su colaboración con Rosalía en LUX

Carminho hace con el fado algo parecido a lo que Rosalía hace con el flamenco. Las dos comparten la forma de ver sus respectivos géneros musicales y comparten también espacio en LUX, el último disco de la catalana.

Las dos unen sus voces en Memória, un fado en portugués que interpretaron juntas en Lisboa. "Es un encantado, ella es espectacular", ha dicho sobre lo fácil que le resultó trabajar con la catalana.

"Artísticamente la conocía desde hacía tiempo porque siempre me gustó el trabajo que hace y estaba atenta a ella. Y después, en 2022, cuando se fue a Lisboa a cantar MOTOMAMI, leí en un periódico que ella cantaba mis fados en los bares de Barcelona antes de empezar. Ahí entendí que estaba enterada del fado y, sobre todo la curiosidad y la potencia de una artista de entrar en otros géneros y querer explorarlos de una manera muy honesta. Antes de empezar", ha dicho sin ocultar su admiración. "Es cantar en los bares música que le gusta y que quiere explorar vocalmente y todo".

Con el tiempo se conocieron y después de verla en directo pensó en ella para esta canción. "Cuando escribí la letra de Memória me acordé de ella", ha seguido. "En portugués es muy claro el juego de palabras, pero al final siempre parece que estás hablando con alguien y preguntando a otra persona, pero al final estás hablando contigo misma y con tu corazón".

Oh meu doce coração

Diz-me se sabes ou não

Ainda te lembras de mim?

"Entonces la invité para cantar este tema en mi disco. Le presenté la canción y fue gracioso porque me pidieron una reunión y dije Wow, qué educados para decir no. Me impresionó el protocolo pero después, la reunión era para pedir la canción para su propio disco", ha contado sobre la canción incluida en el cuarto álbum de la cantante catalana.

Las dos intérpretes cantaron el tema en directo en uno de los conciertos de Rosalía en Lisboa. Ahora le toca a Carminho visitar España con fechas en julio, septiembre, octubre y noviembre. "Siempre es muy bueno cantar en España", ha apuntado para definir nuestro país como un lugar al que volver siempre.