Chantal Sunshine en 'Cuerpos especiales': "Yo convencí a Isabel Preysler y Vargas Llosa para que se divorciaran"

Chantal Sunshine ha venido bien lujosa a Cuerpos especiales después de las navidades para contarnos cómo han ido sus vacaciones. Para empezar, le ha contado a Iggy Rubín que ha montado un belén viviente en su casa, formado integramente por famosos.

El príncipe Harry interpretando al rey Gaspar, Ibai Llanos como el niño Jesús, Tamara Falcó de Virgen María, Íñigo Onieva como el Caganer e Iker Casillas, sin nigún papel. "Vino porque me lo estoy calzando, estamos viviendo un segunda juvenud juntos", ha confesado sobre el exfutbolista.

También estuvo presente Carmen la mona (que no Carmen Lomana), que es un mona titi que fuma cigarrillos, algo que no le ha parecido muy bien a Iggy.

Pero lo mejor de todo ha sido la exclusiva de Chantal: en su belén viviente también estuvieron Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. "Los convencí para que se separasen en esa cena", ha explicado la señorita Sunshine.

"Yo no malmetí, no me siento orgullosa pero soy la que hace abrir los ojos a sus amigas", ha explicado Chantal al presentador, al que también ha contado las palabras que le dijo a la Preysler para romper con el escritor.

"Isabel, tú eres una persona respetable, riquísima, famosísima... Tienes que dejar de estar casada con una persona que tiene como nombre el intento de un disléxico de escribir bragas", ha recordado, mientras que el presentador ha tachado sus insultos de "gratuitos" e infantiles".

"En mitad de la cena empezron a discutir como en pasado, utilizando el pluscuanperfecto, los tuve que echar de casa", ha detallado sobre su ruptura. "Recuerdame que nunca vaya a cenar a tu casa", le ha insistido Rubín.

Antes de irse, Chantal ha querido mandarle un mensaje de amor a Iker Casillas ¡Dale al play y no te lo pierdas!