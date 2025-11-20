Chicote: "Esta temporada de 'Batalla de restaurantes' habrá un programa en Valencia cocinando paella"

Alberto Chicote forma parte del grupo de invitados premium de Cuerpos especiales pero no había estado nunca en el nuevo estudio. ¡Le ha encantado!

El cocinero ha visitado este jueves a Eva Soriano y Nacho García para hablar de la nueva temporada de Batalla de restaurantes —todos los martes a las 22:45 horas en laSexta— y ha definido su labor en este formato como de "casco azul". "Tengo dos programas, en uno casi no puedo hablar nada y en el otro (Pesadilla en la cocina) lo tengo que hablar todo", ha dicho antes de dar detalles sobre el primero.

"Yo no tengo nada que ganar ni que perder por eso doy una valoración desinteresada", ha dicho sobre su labor en este programa en el que cuatro restaurantes de una misma ciudad y con una especialidad similar compiten para demostrar cuál es el mejor.

En Granada fue el plato más complicado de la temporada precisamente por su sencillez. "[Habitas con jamón] es algo aparentemente tan fácil pero fue complicado. El que se lo llevó un poco de calle fue el que tenía un productazo que cultivaba él", ha añadido sobre la emisión del martes 18 de noviembre.

El resultado final depende del voto de Chicote y de las valoraciones de los dueños de los cuatro restaurantes que compiten por llevarse el premio y de ahí que en temporadas pasadas el juego no siempre fuese limpio.

"Durante las dos primeras temporadas nos dimos cuenta de que a veces ganaba alguien portándose bastante chungo. No voy a decir los casos pero todo el mundo los tiene en la cabeza", ha apuntado para explicar por qué esta temporada se han incorporado a las valoraciones el tenedor rojo y el amarillo.

"Supone una penalización sobre la puntuación final del concursante al que se le sacas el tenedor amarillo o rojo. Tú dejas que discurra la competición y en la valoración final se comparte la información", ha añadido asegurando que, aunque no lo han tenido que sacar siempre, sí sale unas cuantas a lo largo de la temporada. "En Tarragona fue el primero".

Salamanca y Valencia, próximas paradas

Alberto Chicote también ha recordado durante la entrevista cómo fue la grabación en Salamanca, ciudad protagonista del programa del martes 25. "Allí nos pilló el apagón", ha recordado.

Primero pensaron que se había ido la luz en el restaurante pero luego llegó una señora para avisarles. Nunca se le olvidará que entró diciendo "Me ha llamado mi hijo que en la universidad tampoco hay luz".

"¿Hay algo que lleven más en el corazón los valencianos que una paella?"

En Salamanca tuvieron que preparar tostón (cochinillo) y en Valencia (esta temporada hay programa en Valencia), paella. "No os voy a adelantar mucho pero...", ha dicho generado hype en los presentadores. "¿Pero hay algo que lleven más en el corazón los valencianos que una paella?", ha seguido despertando aún más interés. "Lo hicimos y te va a encantar", ha sentenciado mordiéndose la lengua.