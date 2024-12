Clara Lago cuenta cómo una copa se movió sola en su restaurante: "No hemos podido encontrar una explicación"

La Navidad es el tiempo en el que las familias se reúnen y disfrutan de la compañía rodeados de comida o bebida, aunque no necesariamente como refleja Un lío de millones, la película que ha presentado Clara Lago en Cuerpos especiales y que narra el plan de unos padres para fingir que han ganado el Gordo de la Lotería y así conseguir la atención de sus hijos.

"Más allá del punto materialista, me gusta que hace una reflexión sobre cómo damos por sentadas a veces las relaciones más íntimas que tenemos", ha explicado la protagonista acerca de esta comedia, "el problema es la dinámica familiar que se ha creado".

Una trama que ha servido para explicar la buena relación que tiene con sus progenitores desde la infancia. "Era muy buena, de pequeña era la típica niña coñazo superbuena, superreposnable, saca buenas notas, no da problemas...", además de indicar que tiene "la suerte" de que, además de querer a sus padres, le caen bien, "que no es lo mismo".

También ha recordado cómo ha sido trabajar con iconos del cine español como Gracia Olayo, de quien ha destacado que "ya la conocía, pero es que es un sueño trabajar con ella, quieres tenerla en tu vida todo el rato", Antonio Resines, con quien no había coincidido en ningún rodaje pero la conoce desde que nació por su amistad con su padre, y Raúl Cimas, con quien "ha sido insoportable por no poder rodar de la risa que me daba".

A pesar de que Clara Lago confiesa que no es ninguna experta en astrología, sí que ha explicado su interés en la materia y los motivos que la llevaron a definirse como pisciana en Instagram. "Tampoco tengo muy claro qué quiere decir, creo que era porque rimaba con vegana", ha confesado.

Sin embargo, este tema de conversación no ha pasado desapercibido para Eva Soriano, declarada afinionada a lo esotérico, por lo que han cabado divagando acerca de si los piscis son más o menos sensitivos o intuitivos.

También ha habido tiempo de abordar un fenómeno paranormal que expemerimentó la actriz en su restaurante La Huerta Funky, cuando su pareja adviritó que una copa se estaba moviendo sin que nada ni nadie ejerciese fuerza alguna. "Miramos la grabación y ahí sí que nos pusimos un puntito en la boca porque vimos cómo la copa se movía y no hemos podido encontrar una explicación", ha indicado la actriz, que también ha vivido experiencias similares cuando una lámpara de un hotel comenzó a moverse por su cuenta.

Episodios que, sin embargo, no han hecho que el terror sea su "género favorito".

