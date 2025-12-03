Dani Rovira sorprende a Eva Soriano: "Eres de las cómicas que más gracia me hacen, sigues en el podio"

Dani Rovira ha visitado Cuerpos especiales para hablar de su nueva película, Playa de Lobos , bromear mucho aprovechando que están entre cómicos y recordar viejos tiempos con Nacho García , a quien conoció actuando en los bares. Pero para Eva Soriano también ha habido buenas palabras .

Dani Rovira se pega el madrugón para unirse a las bromas de Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales este miércoles, y lo hace para hablar de Playa de Lobos, su nueva película.

Este filme desencadena una historia a partir de que un turista no quiere levantarse de la hamaca. "Es una comedia muy pausada que se va tornando, a través de movidas, en una especie de thriller oscura y no sabes lo que pasa", ha descrito Rovira. Es "comedia con tensión" a cargo de Javier Veiga, con inspiración en películas como Extraños en un tren de Hitchcock.

"Tiene dos personajes y se enfrentan a cara perro", ha descrito el invitado. Uno de ellos es él, y el otro Guillermo Francella. "Estar con él es no querer destacar, no estropear la película", ha detallado desde el humor.

Esta peli "rara bien" apasiona a Dani Rovira: "Que un tren vaya por la cuneta me hace mucha gracia".

Dani Rovira, "intenso" por ser Escorpio

El actor está trabajando para hacerse más "el loco" en su día a día. "Siempre he sido una persona que ha sufrido por lo demás y comiéndome marrones que no me pertenecían para que todo saliera bien", ha confesado el artista.

Y Eva Soriano ha detectado que es "intenso" por su horóscopo, Escorpio, siendo este junto a cáncer los signos más potentes para la presentadora. "Con el cáncer también he tenido una relación estrecha", ha bromeado Rovira desde puro humor negro.

Por otro lado, Dani Rovira ha confesado que odia la Navidad, o más bien siente "indiferencia". "Yo no digo que la gente no la celebre pero que me dejen en paz", ha pedido el malagueño desde el anti-morning show.

Un especial sobre el escenario

El malagueño presentó su especial de comedia Vale la pena en verano, perfecto para los tristes y alegres: "Todos salen con la misma energía de 'Ahí, tirando'". Y ahora lo lleva a los escenarios.

El cómico ha confesado que no se sienta a escribir las ideas, sino que la mete directamente en la actuación: "En el escenario mi cerebro funciona como una máquina perfecta, y con el subidón del público veo por dónde puede tirar esto".

De la quinta de Nacho García, Rovira ha explicado que su generación probaba los chistes en directo: "Cuando teníamos textos nuevos, como no parábamos de hacer bolos por bares los bares eran nuestros laboratorio". Y el malagueño y el presentador han recordado cómo se conocieron: "Nos conocimos en una sala de Madrid, y tengo muchos recuerdos contigo de actuar en Granada.. Me acuerdo de la primera vez que te vi viendo un monólogo y me impresionó muchísimo", le ha dicho Nacho al invitado.

Pero para Eva Soriano también ha habido halagos. "Tú eres de las cómicas que más gracia me hacen de España", le ha confesado Dani Rovira a la catalana, quien se ha enternecido. "Ahora hay muchísimas y tú sigues en mi corazoncito, en el podio", ha insistido el invitado, cerrando por todo lo alto la entrevista.

