Sabrina Carpenter arremete contra la Casa Blanca por usar su música: "Este vídeo es repugnante"

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter ha arremetido este martes 2 de diciembre contra la Casa Blanca por utilizar una canción suya en un vídeo que muestra redadas migratorias. Además, ha pedido a la Administración de Donald Trump que no la involucren en su "agenda inhumana".

"Este vídeo es malvado y repugnante", ha escrito Carpenter en la red social X (antes Twitter). "No me involucren nunca a mí ni a mi música en su agenda inhumana", ha añadido en respuesta a la Casa Blanca. Mientras el vídeo acumula nueve millones de visualizaciones, el mensaje de la artista suma más de 61 millones.

La canción empleada, Juno (2024), es uno de los temas más populares de la artista, galardonada con dos premios Grammy. La composición expresa un deseo romántico y sexual muy intenso hacia otra persona. "¿Quieres probar algunas posiciones atrevidas? / ¿Alguna vez has probado esta? / Sé que quieres mi toque para siempre", dice la parte de la letra incluida en el vídeo.

La Casa Blanca ha utilizado un fragmento en el que se repite el verso "¿Alguna vez has probado esta?" para acompañar imágenes de detenciones agresivas realizadas por agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Beyoncé y Céline Dion también criticaron a Donald Trump

Esta no ha sido la primera vez que una estrella del pop arremete contra Donald Trump por utilizar su música. En 2024, durante las elecciones presidenciales de EE.UU., Céline Dion y Beyoncé se pronunciaron en contra del político por usar las canciones My Heart Will Go On (1997) y Freedom (2016), respectivamente.

El equipo de la canadiense condenó el "uso no autorizado del vídeo, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando My Heart Will Go On", asegurando que no estaba autorizado "en modo alguno". Por su parte, Beyoncé amenazó con demandar a Donald Trump con emprender acciones legales contra él y su campaña por uso ilegítimo, tal y como informó Rolling Stones.

Además, cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, artistas como Billie Eilish, Ariana Grande o la propia Sabrina Carpenter lamentaron el resultado. "Lo siento por nuestro país y por las mujeres de aquí, las amo muchísimo. De verdad espero que puedan disfrutar el resto de la noche porque se lo merecen completamente", dijo esta última.