La La Love You pone música al descanso de la final femenina de la Nations League y celebra la victoria con las Campeonas

La música fue cosa de La La Love You. La banda madrileña se encargó de animar la gran noche de la Selección Española Femenina de Fútbol, que se impuso este martes a Alemania en la final de la Nations League celebrada en el Estadio Metropolitano de Madrid.

España se impuso con un contundente 3-0 aunque terminó el primer tiempo sin goles. Fue en el descanso, que amenizaron los intérpretes de Una boda en las Vegas, cuando cogieron fuerzas para alzarse finalmente con la victoria.

La La Love You tocó sobre el terreno de juego algunos de sus grandes himnos destacando El principio de algo, que las jugadoras hicieron suyo tras la victoria y lo bailaron junto a los cuatro integrantes de la banda en el vestuario.

David, Roberto, Óscar y Mía corearon su éxito —que ya ha superado a El Fin del Mundo— junto a las Campeonas y lo dieron todo durante la celebración.