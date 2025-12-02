Jorge Blass se estrena en 'Cuerpos especiales': "Hay un truco del que le vendí los derechos a David Copperfield"

El ilusionista visita por primera vez el anti-morning show de Eva Soriano y Nacho García, y sin desvelar nunca sus trucos, ha contado algunas anécdotas del mundo de la magia. Además, les ha hecho un truco a todos los presentes y a los oyentes.

Cuerpos especiales recibe al "ilusionista nacional" Jorge Blass, que llega por primera vez al anti-morning show para hablar de su espectáculo Ilusionarte, "una declaración de amor a la magia".

En este show no tiene "un aderezo" típico de mago, sino que tira de minimalismo. "Estás solo ante el peligro", ha descrito. Y es que los trucos del ilusionista pueden crearse en días, meses o años, y todos ellos los pone en marcha en directo.

Además, el mago ha contado anécdotas de su trayectoria. "Hay un truco del que le vendí los derechos a David Copperfield", ha desvelado ante la sorpresa de los presentadores. El gran mago le llamó tras ver uno de sus vídeos en YouTube y le pidió que fuera con él a sus espectáculos en Las Vegas. Y se trataba de teletransportar una persona de su red social al escenario. "Él lo puede hacer en Estados Unidos y yo en el resto del mundo", ha explicado, sin desvelar el secreto de ese truco.

Además, Jorge Blas ha hecho un truco de magia interactivo con Eva Soriano y Nacho García, su equipo y los oyentes al otro lado de las ondas, que ha dejado a todos flipados. Y por último el ilusionista ha tenido que adivinar ciertos sonidos con el juego que le han preparado los presentadores.