David Ambit, supervisor maquillaje protésico: "La sesión más larga de maquillaje ha sido de seis horas"

Cuerpos especiales se ha puesto en modo Halloween y, tras decorar el lunes el estudio, Eva Soriano y Nacho García han descubierto este miércoles los secretos del cine de terror.

El supervisor maquillaje protésico David Ambit, creador de la empresa Inside FX, ha charlado con los presentadores para explicarles cómo se crean los monstruos de la gran pantalla, una labor que lleva desempeñando 20 años con títulos a sus espaldas como la saga REC, Películas para no dormir o, ya en otro género, Cristo y Rey.

"Lo primero que hay que hacer es un diseño de la criatura, si no está diseñada previamente", ha explicado señalando que hay veces que el guion marca cómo es la criatura y otras, como cuando se trabaja con Guillermo del Toro, el propio directo. "A veces el guion no es muy concreto, ahí es cuando más disfrutamos. Si podemos aportar algo a la criatura es maravilloso", ha señalado sobre la parte creativa tras la que viene lo más complicado: cerrar el presupuesto.

Hecho esto, empieza el trabajo con los actores. "Hacemos moldes de su cuerpo, de las partes que haya que alterar, y a partir de ahí es pura escultura tradicional", ha apuntado Ambit sobre la siguiente fase. "Luego sacamos prótesis de silicona. Si hacen falta pelucas, las hacemos. Cosemos a mano cada pelo", ha señalado sobre el proceso previo al rodaje, antes de que empiecen las sesiones de maquillaje.

Estas pueden ser largas pero no infinitas como señalan a veces los actores. "Les gusta mucho exagerar con esas cosas. Son muy exagerados, nadie podría estar 11 horas ni se permitiría jamás", ha dicho al hilo de las recientes declaraciones de Jacob Elordi sobre su transformación en Frankenstein.

"Las sesiones de prueba son muy largas porque hay que probar colores, prótesis... Se hacen largas pero tanto como 11 horas no lo creo. Porque, además de maquillar, nuestro trabajo también es desmaquillar", ha añadido sobre esa otra parte del trabajo en la que se invierten 2 o 3 horas. "Se iría a 13, 14 horas", ha apuntado para luego contar cuál fue su sesión más larga.

Convertir al actor Javier Botet en La Niña Medeiros de la saca REC le llevó a él, y otros tres compañeros, seis horas de trabajo. Su trabajo más extenso, sin duda, que dio un resultado aterrador. "El hecho de lo que hacemos en el estudio genere una sensación en el espectador eso es que nuestro trabajo está bien", ha concluido sobre la sensación que tienen de misión cumplida una vez que se estrena la película.