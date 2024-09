David Otero: "No todos estamos preparados para las redes sociales y las barbaridades que te dicen"

Te interesa David Otero ameniza la espera para su nuevo álbum con un gran concierto en Haro

A pesar de que no quiere "saber nada" de las impresiones que está causando Inteligencia Natural, David Otero ha dicho en Cuerpos especiales que se siente "satisfecho" con su octavo álbum en solitario. Un disco en el que el madrileño reflexiona acerca del impacto de las nuevas tecnologías como la IA o las redes sociales en la vida cotidiana.

"No todos estamos preparados para las redes sociales y las barbaridades que te dicen", ha explicado el artista acerca de su relación con estas herramientas en las que ha "trabajado un montón" y que le ha llevado incluso a eliminar estas aplicaciones de su teléfono.

David Otero también ha explicado que ha estado alrededor de un año con el material grabado, pero las nuevas dinámicas de lanzamientos musicales le han obligado a posponer su publicación. "He hecho como 80 canciones", ha explicado, aunque finalmente solo nueve cortes forman parte de Inteligencia Natural, entre ellos Tatuada tu huella, una de las canciones más celebradas por sus fans y dedicada a su perra fallecida. "Es la canción con la que más he llorado de lejísimos (...) Me tiré llorando muchos días seguidos", ha recordado.

A pesar de que parte de las letras resultan una crítica a la tecnología, lo cierto es que el artista ha confesado que utiliza "un montón" la IA, sobre todo de cara a conseguir ideas en cuanto a la promoción de este nuevo álbum. "Me dio malas ideas, como una acción de street marketing en Callao y no se paró nadie".

Sin embargo, sus "30 y pico bolos de verano" han sido todo un éxito y han servido al artista para crear un espectáculo realmente emocionante que podrá disfrutarse los próximos días 15 y 17 de noviembre en sus conciertos de Barcelona y Madrid, respectivamente.

