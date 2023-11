DePol promete covers sorpresa en sus próximos conciertos y asegura que "siempre hay verdades en las canciones"

Cantante, compositor y reventándolo con solo 21 años... ¿A base de mentiras? DePol canta De Fiesta, un tema que anima a salir y disfrutar de la noche, pero el artista de Barcelona reconoce en Cuerpos especiales que él no es muy fiestero. Se confiesa como el rey de las bombas de humo.

Eso sí, una buena reunión con amigos ayuda mucho a pasar el desamor. "Creo que lo de salir es algo que hemos hecho todos para olvidar que estamos mal, pero al día siguiente es peor", cuenta. No todas, pero la mayoría de sus canciones tienen nombre y apellidos. "Siempre hay verdades en las canciones, la escribí hace un año y me apetecía salir de fiesta para salir de esa situación que estaba viviendo", recuerda. No se curó solo saliendo a la calle, pero ayudó a aliviar un pelín la desazón.

Compagina su carrera musical con los estudios. Está matriculado en Publicidad y Relaciones Públicas y aprovecha siempre los ratos en el AVE para hacer repaso y trabajos. "Me he tenido que meter a estudiar online porque el año pasado llevaba unas caras...", dice entre risas. "Hacía trabajos en grupo o en pareja y no podía, yo soy bueno en la exposición oral, soy bueno tirándome el rollo", admite el joven, que se define como alguien "tímido y serio".

El 5 de diciembre aterriza en La Bañeza de la mano de Europa FM, un showcase para el que ya puedes recoger tus invitaciones. Un mes después, el 26 de enero, se subirá al escenario del Inverfest en Madrid para arrancar el 2024 con música y buen rollo. "Tengo muchas ganas", cuenta el intérprete, que promete poner toda su energía sobre el escenario al ritmo de temas como Quién diría o Ibiza, pero también cantar alguna cover sorpresa.

David de María es su padrino musical, el productor detrás de algunos de estos primeros singles. "Estoy muy agradecido, que un artista con su carrera se fije en ti es increíble", cuenta DePol, que no para de escribir canciones. Puede sacarse de la manga una cada día, pero de ahí toca elegir y descartar. "Puede salir una buena una vez a la semana", explica sobre estos "procesos", que no pueden darse por la mañana porque no es una morning person.

