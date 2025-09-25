Despistaos presenta 'Muérdeme': "Es una historia de amor contada al revés, lo que nos hubiésemos perdido"

Cuerpos especiales ha recibido este jueves a una cuarta parte de Despistaos. José Krespo, guitarrista y compositor, ha venido a presentar Muérdeme, el nuevo tema de la banda que llega este viernes 26 de septiembre como una colaboración con la artista catalana Suu.

"Es una canción de amor escrita al revés. Es todo lo que nos hubiésemos perdido si lo dejamos, lo bueno y lo malo", ha contado en su entrevista con Eva Soriano y Nacho García tras escuchar en primicia un adelanto del tema. "Al final creo que siguen adelante. No lo dejan porque merece la pena", ha añadido sobre el tema escrito por Dani Marco, que no ha estado en la entrevista porque estaba enfermo.

La voz de Suu encaja perfectamente en el tema pese a que su dulzura es opuesta a la de Dani. "Ya intentamos hacer con ella hace tiempo y no pudo ser", ha dicho encantando con que finalmente haya podido salir adelante.

"Escribir canciones es cada vez más difícil"

Después de 20 años de carrera y más de 100 canciones escritas, Krespo reconoce que "escribir canciones cada vez es más difícil". "Cuando ya has hecho más de 100 canciones, ¿de qué hablas?", ha dicho a Eva y a Nacho. "Siempre somos muy exigentes, en las letras... Es complicado. Cada vez es más difícil", ha confesado.

Nuevo disco y el Palacio de Vistalegre

Muérdeme es el adelanto del nuevo disco de Despitaos, el número 11. "Será nuestro primer vinilo después de 21 años", ha contado el guitarrista, que también ha contado algunas de las claves del trabajo: "Estamos en pop rock enérgico total Despistaos. Estamos en nuestro mejor momento". "De hecho, hay una canción que se llama Nuestro mejor momento que habla precisamente de eso", ha añadido.

Con la nueva música de Despitaos llega también un concierto muy importante. La banda actuará el 29 de noviembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid. "Es nuestro concierto más grande en Madrid de toda nuestra vida", ha apuntado el cantante sobre este show que traerá cositas de la mano de Europa FM. ¡Tener entradas puede venir con premio!

El concierto será el fin de gira de Despistaos, que este verano coincidieron en Marbella con Alex Ubago y Fran Perea y que volvieron arrepentidos de no haber cantado juntos. "No lo hablamos, somos así de sosos", ha confesado Krespo. "Luego estábamos de fiesta y decíamos que teníamos que haberlo hablado", ha añadido para despedirse con una idea en mente. Habrá una próxima vez.