Despide 2025 con el especial Lo Mejor del Año de Europa FM

¡Empieza la cuenta atrás! 2025 está a punto de terminar y en Europa FM queremos despedirlo a lo grande.

Este miércoles 31 de diciembre Marta Nogales y Robert Filip se meten en el estudio para repasar Lo Mejor del Año en un programa especial que podrás escuchar de 17:00 a 20:00 horas mientras te preparas para vivir la última noche del año o que podrás revivir el jueves 1 de enero a partir de las 11:00 horas mientras disfrutas de las primeras horas del Año Nuevo.

Los dos locutores de Europa FM comentarán los temazos de 2025 como Messy de Lola Young o 6 de febrero de Aitana, hablarán del fenómeno que se ha originado con la venta de entradas para las próximas giras de Bad Bunny, Rosalía, Aitana o La Oreja de Van Gogh y repasarán los discos que están por venir y los carteles de los principales festivales musicales de España. ¡La temporada arranca en Semana Santa con el Sansan Festival!

Además nuestros artistas favoritos se unirán a la fiesta para elegir su Canción Top de 2025 y repasaremos los momentazos vividos en el Local de Ensayo Europa FM junto a Dani Fernández, Mikel Izal, Amaral o Antonio Orozco, entre otros artistas.

Tres horas de programa en las que Marta y Robert comentarán también lo mejor de Cuerpos especiales y repasarán la lista de artistas que se han subido al escenario en los showcases de Europa FM mientras nos hacen disfrutar de los grandes temas que nos han dejado estos 12 meses. ¡La música es el hilo conductor del especial Lo Mejor del Año!

Aunque el programa termina a las 20:00 horas, la fiesta continúa en Europa FM porque a las 22:00 horas comienza la Cuenta atrás con Iván Infante, junto al que podremos disfrutar de una selección de éxitos musicales para todos los públicos que servirán para animar la espera antes de las Campanadas, y a las 23:55 horas conectaremos en directo con la Puerta del Sol para despedir el año con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

El primer día del año lo empezaremos bailando con Sesión Nochevieja, con Gema Tajadura en la cabina, que servirá para disfrutar de los éxitos musicales más sonados. Podrás escucharlo de 00:01 a 06:00 horas en Europa FM y Onda Cero.