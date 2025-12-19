Destripando la historia desvelan cómo crean sus temas: "Buscamos cuál es la historia más gamberra para hacer una canción"

Pascu y Rodri de Destripando la historia repasan su trayectoria en Cuerpos especiales , desde aquel 2017 que revolucionaron las redes con sus canciones y dibujos. Además, hablan de sus conciertos pasados y de los que están por llegar.

Álvaro Pascual y Rodrigo Setién, más conocidos como Pascu y Rodri de Destripando la historia, se pegan el madrugón para visitar Cuerpos especiales, donde se han tomado un café con "la taza al revés".

Para quienes no los conozcan, el dúo habla "casi siempre" de personajes de la mitología con canciones y dibujos. Así llevan desde 2017, con un origen "de casualidad". "Rodri tenía un canal de covers y parodias musicales [...] y nos habíamos subido al teatro de nuestro colegio desde pequeñitos, así que teníamos el musical en las venas. Llegó un momento en el que decidimos ser dúo dinámico de cosas", ha desglosado Pascu.

Desde ese segundo de la ESO juntaron vídeos e historias y surgió el primero de San Valentín, su primer trabajo viral. De ahí fueron evolucionando, exponiendo las historias de las princesas Disney reales, entre otras. Esta evolución también se nota en cambios que sus propios fans le señalan.

Su tema más cotizado es el de Los dioses mitológicos. El dúo asegura que les gusta "todos por igual", aunque a Rodri confiesa que siente más simpatía por Hades. De hecho, la canción con dicho título supera las 2 millones de reproducciones.

El proceso de crear una canción es "absurdo", según defienden: "Buscamos cual es la historia más gamberra y con más potencial para hacer una canción". A partir de ahí buscan la armonía, hacen la letra juntos y luego se dividen para hacer la producción.

Les costó asimilar pasar de miles de reproducciones a millones, y todo surgió porque se generó un meme sobre Zeus de una de sus canciones en Latinoamérica.

Conciertos por toda España

Destripando la historia aterrizará en concierto en el Movistar Arena de Madrid con el festival Inverfest el 3 de enero, bajo el paraguas de su gira el Amanecer de los dioses, que contempla conciertos en Barcelona, Bilbao, Zaragoza.... Y para ellos hay mucha diferencia entre grabar las canciones y cantarlas en directo. "El público se las sabe todas y hay momentos en los que están berreando las canciones solos", han bromeado.

El dúo ha estado de tour en Latinoamérica, lo que ha "sido agotador", pero también muy estimulante. "En comparación a cómo somos en España se les va la olla, son gente superapasionada", ha defendido Pascu.

Los artistas tienen fans de todo tipo, desde padres a hijos, y sus reacciones son de lo más "graciosas". "Cuando tienes a una persona en tercera fila mirándote superserio es complicado", han compartido.