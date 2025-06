Diego Arroyo pone todo su arte a disposición de este 'homenaje' a los pelotas

Diego Arroyo, como buen artista, se encuentra con situaciones excepcionales en su búsqueda de las musas para la composición. Hace poco, como ha indicado el cantante de Veintiuno, se ha cruzado con alguien a quien todo lo que ha hecho le gusta y no discrepa de sus opiniones. Vamos, con un pelota de manual.

"Me puse a defender el Tercer Reich y me dio la razón", ha recordado para mostrar el grado de complacencia de este individuo. Pero él quiere llegar hasta "su verdadero yo" y no tener "vivir con esa sensación de que solo quiere complacerme".

Por ello ha compuesto en Cuerpos especiales este homenaje a los pelotas, con versos tan líricos como "a veces no se dónde acaba mi culo y empieza mi boca".