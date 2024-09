Diego Arroyo, de Veintiuno, se estrena como colaborador (y cantante) de Cuerpos especiales

Era un invitado habitual cuando venía con su banda, Veintiuno, pero Diego Arroyo se ha ganado un puesto como colaborador esta cuarta temporada.

De momento es difícil definir cómo va a ser su sección, pero lo que está claro es que es músico y que la industria musical le ha traumatizado por H o por B. No le ha sido fácil convertirse en una estrella y tiene un sinfín de anécdotas sobre estos traumas. Contándolos, ganará dinero, dinero con el que pagará el psicólogo... Y así vuelta a empezar. El ciclo sin fin.

Esta semana está muy triste porque se ha vivido una nueva y agria polémica en redes sociales. El tema ha sido La Oreja de Van Gogh, grupo que un periodista musical ha querido menospreciar y vilipendiar, como si en realidad no fuese un icono del pop español. "Es como musicsplaingin", apunta Eva Soriano, muy acertada. "Es gente que podría limitarse a escuchar un disco, ver una película, reconfortarse... Y ya está, dejarlo ahí, pero no. Tienen que decirte que no tienes ni puta idea", exclama. "Dicen que si te gusta lo popular no puede gustarte lo underground, y que si te gusta lo nuevo no puede gustarte lo antiguo", añade.

Es una absoluta tragedia... Así que esto hay que cantarlo. Sí, Diego Arroyo ha escrito una canción a toda esa gente que te dice en Internet que tu gusto musical es mierda... "Porque tienen razón", dice, irónico, antes de sacar la guitarra para cantar sobre el desahogo y la frustración.

El título es 'Tonto': "Soy un gusano manipulable y tú eres perfecto. Yo soy tonto, no tengo critero, me gustan cosas que me hacen tonto, tengo el gusto roto".

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.