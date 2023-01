El divertido break para el coffee con los padres de Eva Soriano en 'Cuerpos especiales' en Salou

Cuerpos especiales se ha desplazado de Madrid a Salou para hacer un programa especial y a rebosar de público en un evento tan especial no podían faltar los padres de nuestra presentadora Eva Soriano.

Asun y Pablo, padres de la presentadora, nos han amenizado el break para el coffee y han hablado con su hija y de ella gracias a la insistencia de Iggy Rubín, copresentador del programa.

Los padres han estado bromeando todo el tiempo con Eva y cuando Iggy les ha preguntado si estaban orgullosos de ella no ha habido respuesta. "Me han dicho que no puedo hablar", ha explicado Pedro.

El presentador ha seguido pinchando y ha lanzado la siguente preguta: "¿O sea que quieres igual a Ali, que es una chica buena que vive en casa, que a la hija famosa y rica?".

"Para mi es Eva no es famosa" ha respondido Asun, mientras que su padre ha dicho: "¿Quién es rica?"

Un regalo para el Niño Paco

Una de las sorpresas de este programa especial ha tenido lugar durante esta charla con los padres de Eva y es que su madre Asun ha traido un regalito para nuestro Niño Paco.

Se trata de una bufanda tejida por ella misma para que no pase frío con estas temperaturas heladas que están caracterizando el invierno de Madrid, y a Eva no le ha hecho mucha gracia.

La presentadora le ha recriminado a su madre que a ella nunca le ha tejido nada y ella le ha dicho que sí, pero que es ella la que no se acueda.

¿Veremos próximamente al Niño Paco con su bufanda nueva?