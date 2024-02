Eduardo Navarrete lo tiene claro: "Empanada, sí; pana, no"

Nacho García y Lalachus han llegado al estudio de Cuerpos especiales“vestidos de gala” para recibir al polifacético Eduardo Navarrete . Una recepción estupenda para el diseñador, que les ve “divinamente” a pesar del horario del emisión del morning show.

En perfecta sintonía con los presentadores desde el primer momento, Navarrete no ha podido evitar confesar que la querencia de Nacho García hacia la pana no encajaba con sus preferencias. “Empanada, sí; pana, no”, ha resumido el diseñador, recordando que el musical Mamma Mia! era el responsable de esta animadversión: “salían unas travestis diciendo pana no (...) Te juro que se me quedo a fuego”.

Lalachus ha mostrado su entusiasmo con el pendiente de gilda que le ha regalado el diseñador, conocida su afición a los encurtidos, que portaba un colgante de la misma colección inspirada en los supermercados. Cariñosos en todo momento, Navarrete ha explicado su relación como la de “Son Goku y la nube”.

Últimos proyectos y recado a Zendaya

Dada la polivalencia de Navarrete tanto en el sector de la moda como en los espectáculos, ha explicado cómo se desarrolla su papel en la Madrid Fashion Week. El diseñador no ha dudado en calificar estos días como “la semana del Lexatin”, ya que además de acudir a los desfiles, es el encargado de organizar el cierre del evento por cuarta edición consecutiva porque “no había un cierre como dios manda”.

También ha habido tiempo de comentar uno de sus últimos proyectos audiovisuales con su participación en A este paso no estrenamos.

“El otro día lo volví a ver (…) qué poca vergüenza…”, ha confesado Navarrete con respecto a su participación en el programa, que cuando recibió la oferta se imaginaba como “Lina Morgan”, aunque finalmente “era teatro clásico”. “Tuve que memorizar un par de folios; soy diseñador”, ha recordado a modo de justificación.

Las imágenes de la actriz Zendaya en el estreno de Dune 2 ha sido el último tema tratado de esta entrevista, poniendo de acuerdo a todos los implicados en torno al desacertado look.

“Se puso un bote de colonia”, ha comentado el diseñador, mientras que Nacho García ha comparado el vestido con el personaje de Star Wars C3PO. “No creo que se sentase, sigue de pie ahora”, ha ironizado Navarrete, recordando algunas ocasiones en las que ha lucido estilos similares con “el agobio de saber que si te lo quieres quitar y no te lo quitas”.

“Las travestis son muy sufridas”, ha apuntado a modo de sentencia.