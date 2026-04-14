Efecto Mariposa celebra sus 25 años con '219.000 horas de vuelo': "Lo más difícil fue coordinar las colaboraciones"

25 años de trayectoria ha derivado en un disco de versiones de los grandes hits de Efecto Mariposa . En 219.000 horas de vuelo la banda colabora con grandes músicos nacionales, y de todo ello indagan en su visita a Cuerpos especiales .

Efecto Mariposa celebra sus 25 años en la música en Cuerpos especiales, donde han hablado largo y tendido de su nuevo disco, 219.000 horas de vuelo, que homenajea precisamente sus grandes hits con nuevas versiones.

Después de tantos años juntos los músicos aseguran que llevan bien trabajar codo a codo. "Hemos limado todo lo que había que limar", ha aclarado Frasco G. Ridgway. "Qué remedio", ha compartido Susana Alva, menos convencida.

"Lo más difícil fue coordinar todas las colaboraciones del disco"

No me crees es uno de los grandes hits del grupo, y a Javier Ojeda y la banda se ha sumado David Summers. "Lo más difícil fue coordinar todas las colaboraciones del disco. A David Summers lo pillamos porque fue justo su cumpleaños, al día siguiente grabó y al siguiente se iba a México. Nos abrió la puerta de su casa, de su estudio, y pasamos un día maravilloso", ha contado la cantante, agradeciendo la amabilidad de todos los que se han prestado a los featurings.

El nuevo álbum ha sintetizado la carrera de Efecto Mariposa en 10 canciones, lo que ha sido "complicado": "Lo que hicimos es mirar las canciones una a una y pensar cuáles quedaban bien con una colaboración, porque algunas no se prestan". Los secretos, Pablo López... Todo ha ido fluyendo según las voces y estilos.

Precisamente con el malagueño la petición fue "ir a su casa". "Fue un reencuentro bonito, y el primer contacto fue sentarnos al piano, aunque no grabamos nada de eso", ha contado Susana.

Javier Ojeda de Danza invisible, Juancho de Sidecars, Dani de Despistaos… Un museo de bandas españolas en 219.000 horas de vuelo. "A Gabriel de Shinova no lo conocíamos y hace dos años coincidimos en el Náutico de Galicia y al poco tiempo empezamos con toda esta historia", ha contado el bajista.

¿En qué discuten más?

La pregunta del oyente se ha abierto paso en Cuerpos especiales, de una fan preocupada por las posibles desavenencias del grupo, que recaen sobre todo "en encontrar repertorio para los conciertos". "Susana es la que marca el orden porque es la que tiene que defender todo el show con la conexión con el público", ha admitido Frasco. Él lo ve "más técnico", y puede no estar de acuerdo.

Ahora llegan los conciertos de Efecto Mariposa, con un gran colofón el 22 de mayo en La Sala del Movistar Arena de Madrid. "Habrá sorpresas", ha adelantado la invitada.

Por último, el grupo se ha enfrentado al juego que le tenían preparado Eva Soriano y Nacho García.