Elena Irureta confiesa su sueño por cumplir: "Me gustaría hacer de mala, mala"

Dice Elena Irureta que le ha llegado el momento de convertirse en abuela en la gran pantalla y estas navidades llega a las salas como Toñi, una Abuela Tremenda que no tiene límites.

"Es muy muy cañera", ha contado a Nacho García y Alba Cordero en su visita este martes a Cuerpos especiales. "Tuvo un grupo de rock en su juventud y sigue siendo muy rockera", ha explicado la actriz que es madre de Toni Acosta en la película. "Con ella pasa lo que pasa siempre. Cuando una persona es muy cañera, normalmente los hijos son todo lo contrario", ha añadido.

Madre e hija discuten en la película, que llega a las salas el jueves 1 de enero de 2026, y la situación llega a un punto en que la abuela acaba secuestrando a su nieta para evitar que su hija se la lleve a un team building de su empresa.

Toñi es una rebelde y, en el fondo, Elena también. "Nunca he sido nunca muy formal", reconoce la actriz que se define como "una persona que va mucho a su rollo" y bastante disfrutona.

En eso coincide con su personaje con quien no dudaría irse de viaje. "Tiene mucha marcha aunque seguro que me mete en algún lío", dice la actriz que, al contrario que Toni, no es abuela. "Soy vieja pero no soy abuela", matiza la actriz, que tiene nueve sobrinos aunque no es la típica tía que lleva dulces en los bolsillos.

""Tenemos una edad como para no volvernos tarumba con estas cosas"

Con Abuela Tremenda, Elena rompe la tendencia habitual de papeles dramáticos y se pasa a la comedia. Ahora le queda hacer un papel de mala malísima, su sueño después de haber podido rodar un pequeño papel de terror.

La actriz lleva más de 40 años de carrera. "Tengo 70 años y desde los 26 estoy aquí", cuenta la intérprete que este verano recogió un premio a toda su carrera de la mano de Juanjo Artero. "Me hace mucha ilusión, es como un abrazo que me dan", dice sobre este reconocimiento, aunque matiza que hay que relativizar: "Tenemos una edad como para no volvernos tarumba con estas cosas".

En todo este tiempo ha hecho numerosos papeles y, aunque Nacho García dice que está para hacer un libro de memorias, Elena no se ve preparada: "No tengo memoria. A mí me los recuerdan muchas veces y digo. ¿De verdad? ¿Yo he estado ahí? ¿Yo he hecho esta película?".

Después de tantos años, la intérprete tiene muchas anécdotas que contar y muchas historias con actores del País Vasco como José Ramón Soroiz, con quien ha trabajado en numerosos papeles antes de Patria aunque muchos, cuando lo vieron en esta producción, pensaron que era su primer papel.