Un enfado, un invitado sorpresa y mucho más: Eva y Nacho repasan lo mejor del especial 500 programas de 'Cuerpos especiales'

Fue una fiesta mayúscula. Cuerpos especiales celebró el especial 500 programas este lunes 22 de enero con un live show en el Teatro Alcázar de Madrid lleno de momentazos. Hubo alguien que entró en el escenario con tremendo enfado, hubo canciones en directo y en un palco se coló un invitado que sorprendió a Eva Soriano y Nacho García .

¡Menuda se montó en el especial 500 programas de Cuerpos especiales!

Más de 800 personas se reunieron en el Teatro Alcázar de Madrid para celebrarlo por todo lo alto y disfrutar de una fiesta legendaria llena de momentazos para el recuerdo.

Eva Soriano y Nacho García se pusieron al frente del show al que no faltaron artistas amigos del morning de Europa FM y algunos de nuestros colaboradores habituales. Estuvieron los Refuerzos de las Siete —Alba Cordero, Dani Piqueras y Irene García—, Bertus, Lalachus y también Laura del Val, que animó el preshow con Javi Sánchez.

Muchas risas, mucha música y también un enfado. "Cuando apareció la otra pegando berridos por el teatro...", ha recordado este martes Eva repasando con Nacho todo lo que se vivió en el live show y que podrás escuchar el jueves 25 de enero de 7:00 a 10:00 horas en Europa FM.

"A mí me gustó mucho lo de Chanel ", ha añadido Nacho, provocando la indignación de su compañera: "¡Fue un pedazo de puñalada trapera por parte del equipo del programa. Ya hablaremos de esto porque no me ha dado tiempo a reflexionar sobre lo que pasó ayer en el DUPYDAA".

Y no fue el único enfado de Eva (o en este caso, momento 'tierra, trágame'). Hubo un invitado sorpresa que le puso en un buen apuro. "Hay que hablar de eso también. Yo tengo la reprochería abierta", ha insistido la presentadora sobre los momentos más surrealistas vividos en el show.

