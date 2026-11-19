presentan 'el mal padre'

La entrevista de Adam Jezierski y Francesco Carril en 'Cuerpos especiales'

Adam Jezierski y Francesco Carril visitan Cuerpos especiales para hablar de la película El mal padre, que llega a las salas de cine el viernes 20 de noviembre. Los dos actores hablan de la película y de cómo muchos pueden encontrar en la gran pantalla una metáfora de al España actual. También recuerdan cómo fue trabajar con Eduard Fernández y revela a Eva Soriano y Nacho García cuáles son sus platos estrella en la cocina.