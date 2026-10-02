Con 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)'

La entrevista de Arde Bogotá en 'Cuerpos especiales'

Arde Bogotá se ha pegado un buen madrugón para presentar Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS) en Cuerpos especiales. Los de Cartagena lanzan este viernes su tercer álbum de estudio que grabaron en Los Angeles y que admiten que les ha quedado un poco bajonero. Las canciones les han salido tristes y profundas. "No puede ser todo festivo", se han excusado en su entrevista con Nacho García y Dani Piqueras.