Presenta 'La Gran Fiesta'

La entrevista de Javier Gurruchaga en 'Cuerpos especiales'

Javier Gurruchaga visita Cuerpos especiales para hablar del show celebración 50 años de la Orquesta Mondragón. El polifacético músico habla de esta celebración, de lo que puede pasar el 30N entre el público y reflexiona sobre quién podría ser su sucesor en la orquesta. También habla de televisión, de por qué no le gustan los late night y apunta el programa que devolvería a la televisión actual, que reconoce no le gusta demasiado.