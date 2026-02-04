PRESENTAN 'LA FIERA'

La entrevista de Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas en 'Cuerpos especiales'

Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas presentan La Fiera en Cuerpos especiales. Los dos actores interpretan a los precursores del salto base en España en esta película en la que también trabaja Miguel Ángel Silvestre, que no ha estado nunca en el programa. Aprovechando la visita de sus compañeros, Eva y Nacho le mandan un audio de WhatsApp para afeárselo y preguntarle cuándo tiene intención de ir al programa.