Presenta 'El ciego que describía el mundo'

La entrevista de Rayden en 'Cuerpos especiales'

Rayden visita Cuerpos especiales para presentar su novela El ciego que describía el mundo, que llega este jueves 4 de junio a las librerías El cantante y compositor habla también de su proyecto musical Chiquita Movida y de la película basada en el libro El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, que casi cuenta con Eva Soriano en su reparto. La presentadora hizo el casting pero al final no pudo ser.