Espido Freire compara 'El Camaleón' de King África con Cortázar: "Es neofantástico puro"

Espido Freire se enfrenta en Cuerpos especiales a analizar El Camaleón, de King África. Y encuentra más profundidad de la esperada en la letra.

"El Camaleón refleja la conducta humana mutable. Es decir, es un compendio de la identidad híbrida condicionada por el contexto", ha introducido la escritora.

Y la colaboradora lo tiene claro: "Esto es lo mismo que pasa en Carta a una señorita en París de Julio Cortázar". En este cuento "un señor está escribiendo tan normal una carta y empieza a "vomitar conejitos". "Cortázar nos lleva a un entorno fantástico en lo que todo puede ocurrir, pero King África lo resume mejor: Me jurabas cariño y lo metamorfiaste, palabra clave", describe.

"El Camaleón y el protagonista de Cortázar hacen lo mismo: normalizan lo absurdo. Uno cambia de color según si aparece un sapo o un grillo; el otro adapta su vida a un número creciente de conejos en su salón", compara Freire.

"Eso es neofantástico puro, lo imposible entra en casa sin llamar y se sienta en el sofá, como en Stranger Things, por ejemplo", ha simplificado la escritora ante el alivio de Eva Soriano y Nacho García.

"El Camaleón y el protagonista de Cortázar hacen lo mismo: normalizan lo absurdo"

La culpa tiene también un gran peso: "En Cortázar hay culpa por mover una tacita de sitio y a lo mejor ha trastocado el universo; en El Camaleón es de ella: 'Mucho me querías si conmigo estabas, yo me he dado la vuelta y tú me engañabas'". El Camaleón es un "dolido lamento de un hombre engañado".

El entorno en la canción importa, pues en El Camaleón "nos adentramos une una selva emocional: la arena, los grillos, los sapos...".

El cambio humano en distintos formatos

Espido insiste: "Ambos textos hablan de lo mismo: de la incapacidad humana de sostener una identidad estable. Uno lo expresa con conejos suicidas y el otro con un estribillo que se te pega tres décadas".

"El remate es glorioso porque Cortázar termina en tragedia y King África termina gritando: "¡Camaleón, camaleón, camaleón!". Eso, amigos, es la diferencia entre el cuento fantástico argentino y el realismo mágico de chiringuito", ha comparado.

En conclusión, Espido Freire resume el hit de King África: "El Camaleón es una metáfora continua, una vanguardia tropical que explora la debilidad humana, la adaptación extrema y el absurdo cotidiano. Si alguien cambia de color según la ocasión... Disculpadme, me estoy poniendo verde".