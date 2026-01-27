Espido Freire conecta 'El baile del gorila' de Melody con 'El libro de la selva'

Espido Freire se ha atrevido esta semana en Cuerpos especiales con una canción que es "patrimonio emocional de varias generaciones". Hablamos de El baile del gorila, de Melody, a la que ha encontrado un símil literario con El libro de la selva de Rudyard Kipling.

"Vamos a tocar un tema muy serio. Cómo se pasa de ser una niña salvaje a la civilización y cómo no se muere en el intento", ha contado a Eva Soriano y Nacho García antes de fijarse en una parte concreta de la letra, la que dice: "Soy una rumbera, rumbera salvaje | bailo a mi manera como los primates". "Esto no es una canción infantil, es un manifiesto antropológico", ha añadido al leer en alto esta frase. "Estamos hablando de los orígenes, de donde venimos, de volver a conectar con nuestros abuelos primigenios".

Para la novelista, El baile del gorila es "un tributo a lo que llevamos dentro, al instinto animal, al noventa y pico por ciento que tenemos en común con los orangutanes", ha seguido para luego poner el foco en Mowgli, que vive feliz sin horarios, normas y con total libertad. "¿Y a ese niño qué le pasa cuando llega a la civilización?" Que le quitan la parte salvaje e intentan domesticarlo.

"Y ahora pensad en esta canción y en Melody", ha seguido para resaltar una frase concreta. "Las manos hacia arriba, el instinto. La manos hacia abajo, la norma. Y como los gorilas, todos caminamos...la tribu, la fiesta colectiva. Esto es El libro de la selva", ha añadido. "Kipling en su pleno esplendor".

Y lo interesante es que la canción y el libro conectan directamente con Eurovisión. "Melody era una niña y se convierte en un fenómeno nacional, el alma de la selva", ha seguido. "España dice, qué graciosa, pero igual que a Mowgli le imponen unos zapatos, la intentan meter en un molde hasta que años después reaparece adulta, consciente, dueña de su cuerpo, de su voz y de su espectáculo, y entonces ocurre lo inevitable, Eurovisión".

Eurovisión es "la aldea global donde todos bailamos, todos votamos pero cada uno viene de su aldea particular y no todos los votos cuentan lo mismo". "Mowgli entra en la aldea, Melody entra en el sistema, pero esta es la clave, sin dejar de moverse como un gorila, como una diva. De eso va el baile del gorila, de crecer, de pasar por la civilización sin olvidar la selva, de entender que a veces lo salvaje no es lo bruto sino que es lo libre", ha añadido antes de hacer una reflexión final. "El mensaje global es aplicable a todos nosotros. Quien baila raro, sobrevive".

La letra de 'El baile del gorila' de Melody

Soy una rumbera

Rumbera salvaje

Bailo a mi manera

Como los primates

Soy una rumbera

Voy cortando el aire

Y si me dan cuerda

Ya no hay quién me pare

Soy una rumbera (rumbera)

Rumbera (rumbera)

Rumbera, vamos a bailar

Las manos hacia arriba

Las manos hacia abajo

Y como los gorilas

(Ju-ju-ju-ju)

Todos caminamos

Soy una rumbera

Y vengo a alegrarte

Para que tus penas

Se vayan a Marte

Soy una rumbera (rumbera)

Rumbera (rumbera)

Rumbera, vamos a bailar

