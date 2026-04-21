Espido Freire compara 'Los juegos del hambre' con mitos griegos: "Lo que me gusta de Katniss es que es supervasca"

¿Qué hay detrás de Los juegos del hambre ? Pues una historia que lleva miles de años contándose y que puede verse reflejada en Teseo y el Minotauro , en Los 12 trabajos de Hércules e incluso en Crepúsculo . Así lo cuenta Espido Freire: "Antes lo llamaban 'Sacrificio ritual en honor a los dioses y hoy lo llaman 'Jo, tengo mogollón de ansiedad'".

Espido Freire se ha visto inspirada por el tráiler de la nueva entrega de la saga de Los juegos del hambre, y qué mejor manera que comprar el filme con otros clásicos.

"Mandar a 24 chavales a lo desconocido a morir eso ya lo teníamos con..." , ha lanzado la colaboradora, y Eva Soriano y Nacho García se han acercado a la respuesta. "Con Teseo y el Minotauro", ha revelado la escritora. "Antes lo llamaban 'Sacrificio ritual en honor a los dioses y hoy lo llaman 'Jo, tengo mogollón de ansiedad'", ha bromeado la colaboradora.

No obstante, Freire ha ensalzado el personaje protagonista: "A mí Katniss me parece una de las heroínas recientes más solidas y coherentes de los últimos años". "Es una señora que tendría justificado decir: 'Es que me pasa todo a mí'", ha añadido, entre risas.

"A mí Katniss me parece una de las heroínas recientes más solidas y coherentes de los últimos años"

"En el mito griego había una excusa para el sacrificio: los atenienses perdieron una guerra y cada x años entregaban 12 chiquillas y 12 mozos porque a la reina se le fue la mano (u otra cosa) con un toro y tenemos un medio toro y un medio hombre... Al toro hay que alimentarlo", ha recordado la escritora. Y ha comparado: "Pero en Los juegos del hambre el monstruo es el sistema. Y, además, la encarnación de ese sistema van maquillados y con sonrisas imposibles"

"Esto, además del guiño a Teseo, son las doce pruebas de Hércules, pero Katniss es Hércules pero sin sindicato ni apoyo detrás", ha comparado la escritora. "Es que esta chica cada vez que gana pierde algo, es medio Hércules menos tu tía Encarni: esa que mira al cielo y dice 'Mientras no nos mande Dios algo más que no podamos soportar...'", ha dicho, entre risas.

Un triángulo amoroso a lo Crepúsculo

A esto la colaboradora ha añadido que a Katniss la convierten en un símbolo político, pero sobre todo que la pretendían dos chicos: "Entramos en Crepúsculo, la tercera influencia". "Conecta con la fantasía universal de 'no sé cuál me gusta más, si el intenso o el bueno'", ha explicado.

Y Espido se ha quejado: "Es totalmente injusto, porque por lo menos ponte un feo o uno guapo". "En la vida real te dan a elegir entre dos feos", ha añadido Nacho García.

"A mí lo que me gusta de Katniss es que es supervasca: ¿hay que disparar flechas? Pues claro "¿perderte en el bosque? Pues anda que no he subido yo veces ¿te andan dos chicos detrás? Ay, qué pereza. Yo es que siento identificada", se ha llevado a su terreno la de Bilbao.

"Que no os engañen, chicos. El sacrificio, a la prueba, la heroína que se resiste y que al final llega el amor en medio del desastre lleva miles de años con nosotros", ha concluido Espido Freire.