Espido Freire compara 'Torero' de Chayanne con el toreo para Hemingway: "Uno sangra y otro suda"
El hit de los 2002 Torero podría ser una interpretación del toreo con grandes similitudes de la que hacía Ernest Hemingway en la literatura. Y Espido Freire lo deja claro: mientras el escritor describía al torero como "una figura consciente de que su arte consiste en engañar a la muerte con precisión", Chayanne siente al torero como "un chico que va un poco al límite y que está dispuesto a lo que haga falta por un ligue".
Espido Freire vuelve una semana más a Cuerpos especiales para cumplir el reto de analizar un tema, esta vez con el éxito de Torero de Chayanne.
"Básicamente es una sesión cardio de 3 minutos", resume la colaboradora, que recuerda cómo el hit "generó una locura colectiva y fue un temazo que levanta pasiones".
Esa fascinación "por la cornamenta, la sangre y el torero" le recuerdan nada menos que a las obras Fiesta y Muerte en la tarde de Ernest Hemingway. Para Freire el escritor creó un personaje alrededor de la figura del torero: "La criatura mitológica que él se inventaba, una mezcla de macho fatal y de modelazo en calzoncillos".
y es ahí donde llegaría la fascinación del escritor por el tema de los 2000. "Hemingway se levantaría de la tumba y empezaría a aplaudir", ha asegurado Freire.
El torero 'hemingwaiano' y el torero 'chayannesco'
Mientras el escritor describía al torero como "una figura que vivía en la frontera entre la vida y la muerte, consciente de que su arte consiste en engañar a la muerte con precisión", Chayanne siente al torero como "un chico que no duerme, que desvaría, que va un poco al límite y que está dispuesto a lo que haga falta por un ligue".
"En esencia son el mismo tiempo de hombre, pero uno sangra y otro suda", ha comparado Freire sobre ambas figuras.
Por otro lado, Chayanne administra la tragedia temporalmente: 'De lunes a domingo voy desesperado / de noviembre hasta enero / de junio a febrero' . Y, por su parte, Hemingway marca el tiempo "a lo bruto": 'El medio día/ la tarde / el sol que cae sobre la arena / las fiestas de Pamplona / los atardeceres...'
Eso sí, los dos tipos están "perdidos en un calendario emocional". Además, solo hay dos estaciones para ambos, "la estación de sufrir por amor y la estación de sufrir más todavía". Bajo todo ello subyace "el sexo, el ego del eros, de 'puedo morir, y lo haré por ti'".
La letra de Torero
De lunes a domingo voy desesperado
El corazón prendido allí en el calendario
Buscándote y buscando como un mercenario
Tú dime donde estás que yo no te he encontrado
Las manecillas giran, yo voy al contrario
Bebiéndome la vida a sorbos y a tragos
Me viste así de frente, qué tremendo impacto
Para unirme a tu mirada dime si hay que ser
Te cuentan que ya me vieron solitario en un callejón
Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió
Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da
Te buscaré, vuelve conmigo porque tú no sabes
Que yo te necesito como el perro al amo
Que si tú no respondes, aquí todo es caos
Me viste así de frente, qué tremendo impacto
Para unirme a tu mirada dime
De noviembre hasta enero
Sé que te necesito
Ay de junio a febrero
Quiero que estés conmigo
Y en marzo el amor
En diciembre tú y yo
No importa mi amada
Si hay, si hay que ser
Si hay que ser torero