Pablo Rivero: "Lo que me da miedo es lo que sucede en la vida real. Normalmente el culpable está a tu lado"

Pablo Rivero se pega el madrugón para presentar su novena novela, La Canguro en Cuerpos especiales. Y Eva Soriano se ha declarado muy fan del escritor: "Son libros que enganchan desde el primer capítulo".

Pablo Rivero visita Cuerpos especiales ante una Eva Soriano de lo más fan. El actor llega al anti-morning show para presentar su novena novela, La canguro.

"Haces muy buenas novelas. Son libros que enganchan desde el primer capítulo", ha ensalzado la presentadora. Y el invitado ha desvelado: "Lo más bonito que me han dicho es que los he reconciliado [con la lectura] después de un bloqueo lector".

"Hago el libro que me gustaría leer", ha declarado Rivero. El escritor ha lanzado su nueva novela en menos de un año desde su último estreno, El rebaño, y por ello tuvo "tendinitis todo el verano".

"Hago el libro que me gustaría leer"

En la primera parte de escribir una novela Pablo Rivero es "rapidísimo" e intenta que de primeras haya "dos o tres giros buenos" en cualquier historia. "Para mí lo más difícil es decidir cómo la cuentas", ha confesado el escritor. La canguro es "en primera persona y son muchos personajes, y el leitmotiv es que hay tantas verdades como puntos de vista".

La premisa de su novena novela es precisamente la de una canguro que llega a una casa para cuidar a un bebé. "Se lo dedico a todas las chicas que cuidaban de mí porque mi madre trabajaba mucho", ha expresado. La historia trata sobre si el peligro es la extraña o la familia, reflejando así los problemas de convivencia.

"A mí me gusta jugar un poco, pero que no piensen que he engañado", ha defendido.

Los detalles de La canguro

Rivero ha desvelado algunas tramas de su nueva novela: "Una de las tramas es que ella [la dueña de la casa] tiene que volver a trabajar pero oculta un secreto y no puede meter a nadie en casa para que no se entere […] Hay muchas influencers anunciando una agencia de canguros y se la puede permitir porque le dice que está en un periodo de prueba".

Después del éxito de La asistenta, el también actor expone que su nuevo libro es "de ese estilo de thriller", pero sin tanta "americanada". "Este libro era el segundo que iba a sacar, pero si esperaba un año iban a salir 70 historias del mismo estilo", ha contado.

El escritor no es tan fan del miedo desde los espíritus, sino desde la realidad: "Lo que me da miedo es lo que sucede en la vida real. Normalmente el culpable está a tu lado".

"Mi referente eran Los renglones torcidos de dios, esa sensación de volverse loca o estar muy cuerda", algo que te puede pasar con cualquiera, según defiende Rivero.

La importancia de delegar

La canguro va también sobre delegar, y Pablo Rivero puede conciliar "gracias a los abuelos". "Con ellos nos pasa como con las cuidadoras, remarcarles todo lo que han hecho mal […] Y esto también está en el libro".

Pablo Rivero tampoco tiene problema en delegar en lo profesional. "Cuando delegas un poco y abres descubres que había muchas cosas que te estabas perdiendo", ha expuesto el invitado, reivindicado que "hay gente muy cualificada en cada gremio.

¿Una serie o película sobre alguno de sus libros?

De los nueve libros, Pablo Rivero podría proyectar en el audiovisual algunos de ellos: "He vendido la cesión para que se desarrollen dos proyectos y se hagan". Sin embargo, de momento no ha avanzado ninguno de esos proyectos, pues "suelen ser procesos muy largos".