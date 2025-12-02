EN 'CUERPOS ESPECIALES'
Espido Freire desglosa 'Torero' de Chayanne comparándolo con Hemingway
El hit de los 2002 Torero podría ser una interpretación del toreo con grandes similitudes de la que hacía Ernest Hemingway en la literatura. Y Espido Freire lo deja claro: mientras el escritor describía al torero como "una figura consciente de que su arte consiste en engañar a la muerte con precisión", Chayanne siente al torero como "un chico que va un poco al límite y que está dispuesto a lo que haga falta por un ligue".