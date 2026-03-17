Espido Freire, después de escuchar 'Más Cara': "Cleopatra y Bad Gyal son la misma persona"

Espido Freire le ha alegrado la mañana a Eva Soriano. Este martes, en lugar de analizar la letra de una canción, la novelista y colaboradora de Cuerpos especiales ha puesto el foco en un disco: Más cara de Bad Gyal.

Después de escucharlo con detalle durante todo el fin de semana, la escritora ha llegado a una conclusión: "Cleopatra y Bad Gyal son la misma persona". La única diferencia entre una y otra son 2.000 años de diferencia y pequeños detalles tecnológicos.

"¿Coincidencias? Demasiadas", ha dicho antes de sostener su tesis. "Primero, la estética. Cleopatra fue probablemente la primera influencer del Mediterráneo. Había otras pero por simplificar... Voy a tirar de tópicos... La leche de burra, las pelucas imposibles, los perfumes... Cleopatra gobernaba Egipto, servía looks a diario... y aparece Bad Gyal con sus uñas, sus pelucas, su actitud..."

"Cleopatra fue probablemente la primera influencer del Mediterráneo"

La influencia estética es evidente y también en sus letras, ha apuntado Espido Freire antes de entrar en canciones concretas. Por ejemplo, Más cara. "Cleopatra era la reina de más. Recordemos que esta mujer aparecía ante Julio César envuelta en una alfombra para que la desenrollaran delante de él. Cada vez más pretty, mi cara por toda la city se escucha... ".

Y luego Fa$hion Killa. "Cleopatra disolvía perlas en vinagre para bebérselas y la otra es imagen de Versace. El mimo mensaje Tú sabes hacerlo effortless", ha dicho evocando la letra de esta canción y dejando a Eva sin palabras.

Ahí no termina la cosa. La siguiente canción es Noticia de ayer. "Cleopatra tuvo un romance tremendo con Julio César que no era el típico chico tímido, era un señor que dominaba Roma y acabó fascinado por esta mujer que era una cría cuando la conoció, pero llega un momento en que César tiene que volver a Roma, Cleopatra tiene que volver a Egipto... Lo que pasó, ¿qué fue? Los Idus de Marzo, que acabó regular Julio César. ¿Cuándo fueron? El 15 de marzo. Antes de ayer. Julio César es noticia de anteayer", ha dicho con un guiño a este tema.

La historia continúa. Cleopatra dice ¿Lo han matado? ¿Quién queda libre en Roma? "Aparece Marco Antonio y entra la última canción, De por vida. "Marco Antonio lo dio todo, abandonó Roma, la política, la mujer... y terminó luchando cualquier guerra por Cleopatra. Acabó fatal", ha apuntado Espido. "Toda Bad Gyal quiere su Bad Boy. Roma entró en pánico, hubo batallas navales, un lío..."

¿Conclusión? "Cleopatra entendía algo que también entiende Bad Gyal. Poder, estilo y espectáculo siempre van juntos. Una dominó el Mediterráneo. Otra es una reina".