ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO

Espido Freire encuentra paralelismos entre 'Titanic' y 'La dama y el vagabundo'

Se cumplen 114 años del hundimiento del Titanic y esta fecha sirve como excusa a Espido Freire para hablar de la película de James Cameron, la cinta que acumula más Premios Oscar de la historia. La escritora, colaboradora de Cuerpos especiales, se fija en la historia de sus protagonistas a la que ve claros paralelismos con La dama y el vagabundo. "Ella está atrapada en mundo rígido, el golfo le enseña a vivir", señala.