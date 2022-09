Eva Soriano habla de su rescate en El Palmar: "Me quedé dormida y cuando abrí los ojos vi unos peces muy grandes"

Eva Soriano ha vuelto a Cuerpos especiales tras un verano de lo más accidentado. Tras su viaje en Maldivas en el que no paró de llover y su posterior pique con Roberto Leal, al que le hizo un sol de justicia —y con el que ha hecho las paces con un nuevo temazo viral—, ahora es hora de conocer "El Palmar Fiasco" de Eva Soriano.

Para ponernos en contexto, Eva recuerda que el verano pasado ya tuvo un incidente con una zodiac en Ibiza, adelantando que el medio acuático no es su fuerte.

Este año, Eva se ha unos días de vacaciones a El Palmar, donde su amiga Ana ya le advirtió que no se bañase más allá de la orilla. "Mis amigas trajeron una colchoneta con forma de delfín con la que estuve jugando todo el verano", empieza explicando la presentadora de Cuerpos especiales. "Cuando hay poniente en el Palmar, hay olas. Entonces tienes que estar alerta porque no puedes avanzar hacia la orilla".

Sin embargo, cuando sopla el levante no habían olas y Soriano se metió con su amigo el delfín hinchable y estaba tan a gusto que se quedó dormida. "Cuando me desperté, vi unos peces muy grandes y pensé 'qué raro porque se asustarían con la gente en la orilla". Al girarse, Eva vio que estaba por detrás de las boyas y le hizo señas a sus amigas, que llamaron a salvamento marítimo.

Como segundo año consecutivo, una zodiac tuvo que acudir al rescate de Eva Soriano.

Francisco, el socorrista de Eva: "Yo la vi la mar tranquila"

Para conocer el otro lado de la historia, tenemos en Cuerpos especiales a Francisco Moreno, el socorrista de El Palmar que rescató a Eva Soriano. Tras darle las gracias a Francisco, Eva ha explicado que, por si ya fuera poco la aventura, en el rescate también pasaron cosas.

"Yo no llevaba el bikini sujeto bien. Entonces cuando me subí a la zodiac se me bajó el bikini y lo primero que vio Francisco fue a mí 'en tetas' diciendo 'aquí está la tía", recuerda Soriano entre risas.

Sin embargo, la versión de Francisco no es tan dramática como lo pinta Eva: "Yo la vi en el delfín la mar de tranquila y pensé, 'se vendrá a toma café conmigo allí a la playa".

Por último, Eva Soriano ha admitido que justo después de rescatarla advirtieron por megafonía que cuando hay levante no se puede sacar ninguna colchoneta.