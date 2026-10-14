Eva Soriano anima a los oyentes de 'Cuerpos especiales' a abrazar el terror: "La vidilla que te da un fantasma en casa no te lo da nadie"

Esta vez Eva Soriano no ha gritado a una nube en Cuerpos especiales, la presentadora grita a sus amigos.

A ellos les ha dedicado su sección semanal porque, ahora que se acerca Halloween, tiene que mandarles un mensaje.

"Me he dado cuenta de que son gente blanda, no les gusta el terror, no le gusta pasarlo bien y me veo involucrada en ciertas cosas que no me gustan", ha dicho a su compañero Nacho García, que se ha dado por aludido.

A los amigos de Eva Soriano no les gusta sentirse perseguidos. "Pero lleva persiguiéndote Hacienda tres años y no dices lo mismo, Jaime", ha añadido antes de llamarlos aburridos. "Sois tan sosos que si os viera un demonio diría Aunque esté pasando una mala racha, no poseo a esta muchacha".

"¡Tenías un ex con una cara que sí daba miedo y 15 años estuviste con él!"

"Sois muy sosos con el terror (...) Que si me dan susto las películas... ¡Tenías un ex con una cara que sí daba miedo y 15 años estuviste con él! Tienes que saber hacia dónde tirar", ha seguido para desmontar las excusas que le llevan dando años.

"Quiero que la gente abrace el terror. Solo tenemos un día al año para compartir el terror. ¡Vive una aventura!", ha añadido la presentadora, que defiende que "el terror es lo que hace que apreciemos la vida".

Ella misma tuvo un susto el otro día al volver de una experiencia en pasajes del terror. "Llegué a mi casa y la ventana de mi casa estaba abierta (...) Y había un charco en medio del pasillo. ¿Qué hice? ¿Me fui de la casa porque estaba poseída? No, sequé el charco y me metí en la cama".

"Hay que abrazar el terror, el terror está ahí para sacarnos de nuestra monotonía, de nuestro día a día. Porque todos los días me levanto, ficho, trabajo, vuelvo a casa, sopita y a dormir. Si tú de repente tienes un fantasma en casa, la vidilla que te da un fantasma en casa no te lo da nadie", ha dicho en su reflexión final animando a sus amigos y a los oyentes que en esta época del año nos atrevamos a vivir sustos. ¡Al día siguiente tendremos algo que contar en el curro!