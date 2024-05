Eva Soriano comenta su TT: “Tengo una cantidad de 'cryptobros' insultándome…”

Eva Soriano no ha tenido más remedio que salir al paso en la Actualidad de las 9:00 de Cuerpos especiales para aclarar la última polémica en redes sociales que ha generado su monólogo acerca de los nuevos tapones de las botellas de plástico.

Hace apenas unos días que la presentadora decidió redoblar la puesta en escena de su sección Eva le grita a una nube, aumentando el volumen de su pecho con un burdo relleno tras llevar decenas de vídeos en los que solo se producían comentarios acerca de sus "santas ubres". En dicho formato, Eva Soriano llevaba a cabo un monólogo acerca de las inconveniencias de los nuevos tapones de las botellas de plástico y el peligro a que "rasuren la nariz".

Una pieza cómica que muchos no han terminado de entender por diferentes causas y que, sobre todo en Argentina, se ha hecho viral a causa de la solicitud de la humorista de crear "botellas inclusivas" que eviten infortunios a aquellos con una nariz prominente.

Esta referencia humorística a cuestiones relacionadas con las políticas de género ha despertado la indignación de decenas de usuarios en redes sociales, cuyas capacidades no les han permitido adivinar que no se trataba de un alegato literal. "Tengo una cantidad de cryptobros insultándome…", ha explicado Eva Soriano, que no dudado en elogiar la capacidad faltosa de los ciudadanos argentinos asegurando que "insultan de bien…".

Como ha destacado Nacho García, se trata de episodio "publicidad gratis" que siempre viene bien.