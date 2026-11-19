LE GRITA A UNA NUBE

Eva Soriano está harta del estereotipo de las relaciones heterosexuales de que el chico tiene que ser más alto que la chica

Eva Soriano se queja fuerte del estereotipo que salpica a las chicas altas, porque ser alta es guay pero basta ya de la convención social que dice que no pueden estar con chicos más bajos. ¿A qué viene esto? ¿Quién lo ha marcado? ¿Y por qué nosotras lo hemos asumido? La presentadora de Cuerpos especiales se queja en la sección Eva le grita a una nube y lamenta que, a veces, cuando estás con un chico más bajo, asumen las convención social y hasta te planteas dejar los tacones en el altillo. "No quiero presiones, lo que quiero es ponerme mis tacones".