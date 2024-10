Eva Soriano estalla contra el 'toto care' o el 'pussy care', la esclavitud del cuidado de la vagina

Si ya el skin care se ha convertido en una cárcel de cuidados... Mejor no hablarnos del toto care o pussy care. Eva Soriano está que echa fuego por la boca. La exclavitud de los cuidados ha llegado hasta las partes íntimas femeninas.

"Ahora resulta que tienes que tener cuidado con cómo tienes el pussy", asegura. No se refiere solo a un gel de higiene íntima, sino al nivel de producción de "las chochas", que casi tienen más que una Drag; "Aunque eso no me parece mal. Un chochet que se llame Pepe Poison, Drag Chochi o Le Totó, eso me hace un poco de gracia".

La lista de productos para el cuidado de esta zona es larga. "Me he quedado de pasta de boniato. Hay un gel íntimo que tonifica, reafirma y contrarrestra el envejecimiento. No me lo estoy inventando. Es real", dice, enfadada y sorprendida a partes iguales. "¿Quién ha pedido esto? Yo pensé que Sánchez Dragó ya estaba de viaje".

Exfoliantes, tonificantes, refrescantes... "No me rentan estas cosas. Me parece terrible. Siempre nos enfocamos al público de las señoras. Yo no veo ningún gel para los chavales. He estado con pavos que no sabía que estaba en la misa de las seis. Tenían ahí un botafumeiro", exclama para concluir: "Estoy hasta el moño del rejuvenecimiento de todo".

